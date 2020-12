Lodi | drammatico impatto frontale sulla Ss235 | morto un ragazzo di 25 anni Tre feriti

Ultime Notizie dalla rete : Lodi drammatico

Teleclubitalia

Codogno (Lodi), 9 dicembre 2020 - Covid all’ospedale di Codogno, per i sanitari la situazione sul fronte dell’aggressività della malattia è sotto controllo e meno grave rispetto alla scorsa primavera, ...Focolaio di Covid nel reparto Tulipani a Santa Chiara. Positivi 6 anziani su 8. Tre di questi, con la febbre, sono stati ricoverati in ospedale. Il reparto, per fortuna, è quello filtro, dove gli anzi ...