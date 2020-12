Locke and Key 3: Netflix rinnova la serie per un'ulteriore stagione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Netflix ha annunciato ufficialmente il via libera alla produzione di Locke and Key 3, ancora prima del ritorno sugli schermi con gli episodi della seconda. Locke and Key 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: Netflix ha annunciato il rinnovo per un'ulteriore stagione ancora prima del debutto della seconda, il cui lavoro sul set si concluderà questa settimana. Le riprese delle prossime puntate inizieranno nei primi mesi del 2021, dopo una pausa per il cast e la troupe. Locke & Key si basa sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez e racconta infatti le avventure di Tyler, Kinsey e Bode, (Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott), Lo show è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con … Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha annunciato ufficialmente il via libera alla produzione diand Key 3, ancora prima del ritorno sugli schermi con gli episodi della seconda.and Key 3 ha ottenuto il via libera alla produzione:ha annunciato il rinnovo per un'ancora prima del debutto della seconda, il cui lavoro sul set si concluderà questa settimana. Le riprese delle prossime puntate inizieranno nei primi mesi del 2021, dopo una pausa per il cast e la troupe.& Key si basa sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez e racconta infatti le avventure di Tyler, Kinsey e Bode, (Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott), Lo show è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con …

