Lo United pensa a Saul dell’Atletico, così Pogba può sbarcare alla Juve (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le parole di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba hanno spinto il Manchester United a guardarsi intorno. Il centrocampista francese non è felice, vuole cambiare aria e non accetterà alcuna offerta di rinnovo da parte dei Red Devils. La situazione pone il club inglese dinnanzi ad un bivio: tenere Pogba da scontento e rischiare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le parole di Mino Raiola sul futuro di Paulhanno spinto il Manchestera guardarsi intorno. Il centrocampista francese non è felice, vuole cambiare aria e non accetterà alcuna offerta di rinnovo da parte dei Red Devils. La situazione pone il club inglese dinnanzi ad un bivio: tenereda scontento e rischiare L'articolo

BombeDiVlad : ???? #Inter, #Perisic è sempre nei pensieri del #ManchesterUnited ?? Non è un incedibile per #Conte. Le ultime ????… - CalcioNews24 : Inter, lo United pensa a Eriksen e non solo: occhi anche su Perisic - infoitsport : Pogba in uscita dallo United, l'Inter ci pensa? Conte può essere decisivo - passionepremier : Il Manchester United pensa ad Eriksen come sostituto di Pogba - passione_inter : Pogba in uscita dallo United, l'Inter ci pensa? Conte può essere decisivo - -

Ultime Notizie dalla rete : United pensa Inter, lo United pensa a Eriksen e non solo: occhi anche su Perisic Calcio News 24 Juve-Pogba, così si può: arriva l'indizio

Dall'Inghilterra arriva un indizio di mercato che può far sorridere la Juventus: il Manchester United starebbe pensando davvero alla cessione di Paul Pogba, e avrebbe già messo nel mirino il suo ...

Manchester United, individuato il post Pogba

Tiene banco la questione Paul Pogba inn casa Manchester United. Ormai è chiaro da anni che il francese non desidera continuare la propria avventua ad Old Trafford, e le recenti dichiarazioni di Mino R ...

Dall'Inghilterra arriva un indizio di mercato che può far sorridere la Juventus: il Manchester United starebbe pensando davvero alla cessione di Paul Pogba, e avrebbe già messo nel mirino il suo ...Tiene banco la questione Paul Pogba inn casa Manchester United. Ormai è chiaro da anni che il francese non desidera continuare la propria avventua ad Old Trafford, e le recenti dichiarazioni di Mino R ...