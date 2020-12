Lo stop della Danimarca all’estrazione di petrolio è una svolta anche per il mondo del lavoro (Di venerdì 18 dicembre 2020) anche se negli ultimi anni le entrate sono nettamente rallentate tanto da registrare nel 2019 solo ottocento milioni di euro, le casse dello stato danese sono sempre state estremamente dipendenti da petrolio e gas, tant’è che dal 1972 de essi hanno tratto circa settanta miliardi di euro. Fa notizia quindi apprendere che dopo 48 anni la Danimarca abbia scritto la parola fine nella sua lunga storia petrolifera, avendo approvato a inizio dicembre un accordo che obbliga il governo non solo a non concedere ulteriori licenze per la ricerca e l’estrazione di gas e petrolio nel mare del Nord, ma a chiudere ogni attività entro il 2050. Secondo la stampa danese, e non solo, il Paese è il primo al mondo ad affrontare un passo così coraggioso sia per aver scelto di dare l’addio definitivo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 dicembre 2020)se negli ultimi anni le entrate sono nettamente rallentate tanto da registrare nel 2019 solo ottocento milioni di euro, le casse dello stato danese sono sempre state estremamente dipendenti dae gas, tant’è che dal 1972 de essi hanno tratto circa settanta miliardi di euro. Fa notizia quindi apprendere che dopo 48 anni laabbia scritto la parola fine nella sua lunga storia petrolifera, avendo approvato a inizio dicembre un accordo che obbliga il governo non solo a non concedere ulteriori licenze per la ricerca e l’estrazione di gas enel mare del Nord, ma a chiudere ogni attività entro il 2050. Secondo la stampa danese, e non solo, il Paese è il primo alad affrontare un passo così coraggioso sia per aver scelto di dare l’addio definitivo ...

Ultime Notizie dalla rete : stop della Lo stop della Danimarca all’estrazione di petrolio è una svolta anche per il mondo del lavoro Linkiesta.it Un’altra notte da incubo per Abisso: dopo Fiorentina-Inter è in arrivo un altro stop

Rosario Abisso è stato il protagonista in negativo di Roma-Torino, partita condizionata dall’espulsione di Singo al 13' per doppia ammonizione. E anche da altri episodi, come il mancato fallo su Belot ...

Stop ai campionati? Le ipotesi allo studio

Giorni cruciali per i campionati dilettantistici di calcio. Infatti, dall’Eccellenza alla Terza categoria, per quest’anno, potrebbe arrivare il definitivo stop. Nei giorni scorsi si sono riunite 25 so ...

Rosario Abisso è stato il protagonista in negativo di Roma-Torino, partita condizionata dall'espulsione di Singo al 13' per doppia ammonizione. E anche da altri episodi, come il mancato fallo su Belot ...

Giorni cruciali per i campionati dilettantistici di calcio. Infatti, dall'Eccellenza alla Terza categoria, per quest'anno, potrebbe arrivare il definitivo stop. Nei giorni scorsi si sono riunite 25 so ...