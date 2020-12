Lo stop al turismo invernale manderà in fumo 4,1 miliardi tra Natale e Capodanno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non bastassero i danni già provocati dalle limitazioni imposte dal governo, che hanno messo in ginocchio gli operatori del settore turistico italiano, a complicare ulteriormente le cose ci si è messa l’indecisione dei giallorossi sulel misure da adottare in vista delle festività natalizie. Un clima di incertezza tale da spingere quasi un italiano su tre (il 31%) ad anticipare il rientro verso i luoghi di residenza, i parenti o le seconde case, così da poter sfuggire a eventuali limitazioni adottate da Conte & co. E che ha dato un’ulteriore mazzata al volume di affari, già in drastico calo, di molte località. A delinera questo terribile scenario è un sondaggio indetto da Coldiretti, diffuso in occasione del weekend della grandi partenze di Natale con un milione di italiani in movimento. Secondo i dati raccolti, ci si è mossi soprattutto per ricongiungimenti ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non bastassero i danni già provocati dalle limitazioni imposte dal governo, che hanno messo in ginocchio gli operatori del settore turistico italiano, a complicare ulteriormente le cose ci si è messa l’indecisione dei giallorossi sulel misure da adottare in vista delle festività natalizie. Un clima di incertezza tale da spingere quasi un italiano su tre (il 31%) ad anticipare il rientro verso i luoghi di residenza, i parenti o le seconde case, così da poter sfuggire a eventuali limitazioni adottate da Conte & co. E che ha dato un’ulteriore mazzata al volume di affari, già in drastico calo, di molte località. A delinera questo terribile scenario è un sondaggio indetto da Coldiretti, diffuso in occasione del weekend della grandi partenze dicon un milione di italiani in movimento. Secondo i dati raccolti, ci si è mossi soprattutto per ricongiungimenti ...

Il Comune di Arce ha nominato i due direttori scientifici del Parco Archeologico di Fregellae e del Museo Gente di Ciociaria ...

Che il bando sia stato un fallimento non è un segreto: “lo ha riconosciuto anche lo stesso assessore regionale al Turismo, Manlio Messina – dice Giuseppe Siracusano, responsabile del ...

