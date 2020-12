ll serial killer è innocente: liberato dopo 20 anni, confessione estorta con la tortura (Di venerdì 18 dicembre 2020) In Corea del Sud un uomo è stato assolto dopo che il Dna ha incastrato il vero autore degli omicidi. La confessione era stata estorta con la tortura. In carcere per venti anni, ma da innocente. Un uomo ha trascorso due decenni in carcere in Corea del Sud per lo stupro e l’omicidio di una L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) In Corea del Sud un uomo è stato assoltoche il Dna ha incastrato il vero autore degli omicidi. Laera statacon la. In carcere per venti, ma da. Un uomo ha trascorso due decenni in carcere in Corea del Sud per lo stupro e l’omicidio di una L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Covid, morto Donato Bilancia, il 'serial killer dei treni' - Corriere : Morto di Covid Donato Bilancia, il più feroce serial killer italiano - TgLa7 : #COVID19 : morto Donato Bilancia, serial killer dei treni Condannato a 13 ergastoli, era in carcere a Padova - _manu_41222297 : @_Ramingo Qui siamo tutti serial killer, dichiarati e non... ?????????? Buongiorno Rami ????? - Corriere : Morto in cella Donato Bilancia, il più feroce serial killer italiano: uccise 17 persone... -