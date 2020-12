Liverpool | Thiago Alcantara vicino al rientro | le parole di Klopp

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 dicembre 2020)sembrerebbealcon il. Ecco ledi Jurgensulle condizioni del centrocampistaal. Ecco lediriportate dal sito del. «Si avvicina sempre di più ale sta bene, ma non affretteremo, non possiamo affrettare e lui non lo farà neanche perché non gli è permesso farlo. Certo, è bello averlo in campo, allenarsi, fare un sacco di cose, ma non è ancora lo fa con la squadra e questo in realtà è il passaggio finale». Leggi su Calcionews24.com