Liverani sfida la Juve | «Per il Parma nulla è impossibile Possiamo fare risultato»

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juve. Le sue parole

Parma-Juve – «Come ho detto prima di Milano noi siamo una squadra che di impossibile non ha nulla. Ci sono difficoltà, noi e la Juve facciamo campionati diversi ma in partita secca Possiamo fare risultato, Possiamo giocarcela con tutti e questo è il nostro progetto. Inutile dire il loro valore, concentriamoci a dare seguito dal punto di vista della ...

