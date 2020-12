LIVE Sport Invernali | DIRETTA 18 dicembre | Sofia Goggia seconda! Margaglio fa sognare nello skeleton

Leggi su oasport

Il programma deglioggi 15.00 SLITTINO NATURALE – E' grande Italia nella tappa di Coppa del Mondo a Winterleiten (Austria), come al solito, in questa specialità. Nel singolo femminile, la vittoria è andata all'azzurra Evelin Lanthaler che in 2'03?57 si è imposta davanti all'altra azzurra Greta Pinggera (2'05?34) e all'austriaca Michelle Diepold (2'05?76). In quarta posizione ha concluso la terza italiana del lotto ovver Daniela Mittemair (2'05?82). Nella top-10 anche l'altra rappresentante del Bel Paese Nadine Staffler (2'07?85). Successo azzurro anche nel doppio maschile, con Florian Clara e Patrick Pigneter che in 2'10?68 hanno regolato la coppia austriaca Christoph Regensburger/Dominik Holzkecht (2'11?41) e i due azzurri Patrick e Matthias Lambacher