LIVE Sport Invernali | DIRETTA 18 dicembre | Sofia Goggia seconda! Margaglio fa sognare nello skeleton | decima Dorothea Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deglioggi 15.28 BIATHLON – Dopo la sprint maschile di ieri è ancora una grande Norvegia a dominare la prova femminile odierna. Tiril Eckhoff nonostante un errore trionfa con 7? di margine su Tandrevold (0+0) e 25? su Marte Roeiseland (1+0), ancora in giallo. La tedesca Franziska Preuss (0+1) manca il podio per mezzo secondo, poi in sequenza le sorelle Oeberg con Elvira (27?) davanti a Hanna (29?). Buona prova perche con un bersaglio mancato in piedi chiudea 48?, mentre Lisa Vittozzi termina 30esima dopo tre errori. 59esima e qualificata per l'inseguimento anche Irene Lardschneider 15.00 SLITTINO NATURALE – E' grande Italia nella tappa di Coppa del Mondo a Winterleiten