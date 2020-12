LIVE Sport Invernali | DIRETTA 18 dicembre | Sofia Goggia seconda! Attesa per Dorothea Wierer

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deglioggi 13.11 SCI ALPINO – Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha vinto il superG della Val Gardena davanti allo svizzero Mauro Caviezel e al connazionale Kjetil Jansrud. Dodicesimo post per Dominik Paris a 1.14. Più attardati tutti gli altri azzurri, tutti oltre la ventesima posizione. 13.00 COMBINATA NORDICA – In scena in quel di Ramsau il PCR per la Coppa del Mondo maschile. In testa come di consueto il norvegese Jarl Magnus Riiber: il dominatore della disciplina ha 20” di margine sul connazionale Espen Bjoernstad e 35” sul giapponese Ryota Yamamoto. Bene Alessandro Pittin al rientro: l’azzurro è 23mo a 1’20”. Gli altri italiani: 35mo Samuel Costa, 41mi Raffaele Buzzi, 53mo Aaron Kostner. 12.21 SCI ALPINO –...