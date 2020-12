LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia seconda per 0.11! Che spavento per Federica Brignone! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 12.24 L’austriaca Sabrina Maier non brilla ed è 25a a 2.79. Ora tocca alla nostra Nadia Delago! 12.23 L’austriaca Rosina Schneeberger completa la sua Discesa in 29a posizione a 3.53. 12.22 La francese Jennifer Piot conclude 27a a 3.14 12.21 La svizzera Rahel Kopp si ferma in 27a posizione a 3.50 12.19 La svizzera Nadine Fest chiude 27a a 3.63 12.17 CLASSIFICA Discesa DOPO LE 30 1 Corinne Suter Svi 1:44.622 Sofia Goggia ITA a 11 centesimi 3 Breezy Johnson Usa a 20 centesimi 4 Ilka Stuhec Slo a 65 5 Nina Ortlieb Aut a 97 6 Ester Ledecka Cze a 1.08 7 Tamara Tippler Aut a1.25 8 Lara Gut-Beharami Svi a 1.32 9 Ragnhild Mowinckel Nor a 1.3310 ELENA ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 12.24 L’austriaca Sabrina Maier non brilla ed è 25a a 2.79. Ora tocca alla nostra Nadia Delago! 12.23 L’austriaca Rosina Schneeberger completa la suain 29a posizione a 3.53. 12.22 La francese Jennifer Piot conclude 27a a 3.14 12.21 La svizzera Rahel Kopp si ferma in 27a posizione a 3.50 12.19 La svizzera Nadine Fest chiude 27a a 3.63 12.17 CLASSIFICADOPO LE 30 1 Corinne Suter Svi 1:44.622ITA a 11 centesimi 3 Breezy Johnson Usa a 20 centesimi 4 Ilka Stuhec Slo a 65 5 Nina Ortlieb Aut a 97 6 Ester Ledecka Cze a 1.08 7 Tamara Tippler Aut a1.25 8 Lara Gut-Beharami Svi a 1.32 9 Ragnhild Mowinckel Nor a 1.3310 ELENA ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena in DIRETTA: Kilde davanti a Caviezel! Attesa per Innerhofer - #alpino #SuperG… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per il via Dominik Paris parte con il pettorale numero… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia è seconda cade Federica Brignone - #alpino #Discesa… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA del super G #ValGardena, valido per la stagione 2020-2021 dello #scialpinomaschile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: si inizia a fare sul serio sulla Saslong, #Paris e #Innerhofer ci… -