LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: tra poco il ritorno di Magnini! Poi Pilato e Paltrinieri! I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.42 Seconda piazza per Sara Franceschi a 4?59, terza Luisa Trombetta a 6?92. Gara oggettivamente di LIVEllo medio-basso. 17.41 Ilaria Cusinato, praticamente senza avversarie, domina i 400 misti in 4'41?83. La veneta è calata tantissimo nelle ultime due vasche a stile libero. 17.38 A metà gara Cusinato ha ormai ipotecato la vittoria. 2'14?99, ma il tempo limite resterà lontano. 17.36 Ai 100 metri è al comando Ilaria Cusinato in 1'03?76, a 7 decimi Alessia Polieri. Ora la frazione a dorso. 17.35 In anticipo sui tempi, sta per iniziare la serie veloce dei 400 misti. Vedremo quale sarà la condizione di Ilaria Cusinato. 4'36?0 il tempo limite per le Olimpiadi. 17.32 La prossima gara, tra una decina di minuti, sarà quella dei 400 misti.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di nuoto a Riccione. Nell'impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le ...

I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.22 Ora i 50 dorso maschili, gara non olimpica. 17.20 Finora pomeriggio soporifero. Viste le premesse ...

