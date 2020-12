LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Pilato e Martinenghi impressionanti, record italiani nei 50 rana! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 18.32 I giovani non tradiscono. Le fiammate di Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi hanno impressionato nei 50 rana! 18.31 Nicolò Martinenghi domina con facilità i 50 rana in 26?56! record ITALIANO! Il primato precedente era di Fabio Scozzoli (26?70). 18.28 Ora i 50 rana con Nicolò Martinenghi. 18.25 Benedetta Pilato ha fatto una gara a sé, da fenomeno assoluto qual è. Seconda Martina Carraro in 30?44, terza Arianna Castiglioni in 31?05. Il record del mondo di Lilly King è di 29?40. Poco più di due decimi da limare… 18.24 PAZZESCAAAAAAAAAAAA!!! 29?61! Frantumato il record italiano! Questa ragazza non ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 18.32 I giovani non tradiscono. Le fiammate di Benedettae Nicolòhanno impressionato nei 5018.31 Nicolòdomina con facilità i 50 rana in 26?56!ITALIANO! Il primato precedente era di Fabio Scozzoli (26?70). 18.28 Ora i 50 rana con Nicolò. 18.25 Benedettaha fatto una gara a sé, da fenomeno assoluto qual è. Seconda Martina Carraro in 30?44, terza Arianna Castiglioni in 31?05. Ildel mondo di Lilly King è di 29?40. Poco più di due decimi da limare… 18.24 PAZZESCAAAAAAAAAAAA!!! 29?61! Frantumato ilitaliano! Questa ragazza non ha ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Assoluti Riccione in DIRETTA: tra poco il ritorno di Magnini! Poi Pilato e Paltrinieri! - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Assoluti Riccione invernali 2020: risultati seconda giornata 18 dicembre DIRETTA - #Nuoto #Assoluti… - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Benedetta Pilato nei 50 rana, c'è Paltrinieri negli 800 sl - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Benede… - zazoomblog : LIVE Nuoto Assoluti Riccione in DIRETTA: Benedetta Pilato nei 50 rana c’è Paltrinieri negli 800 sl - #Nuoto… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nuoto LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ilaria Bianchi batte Di Liddo. Tra poco Magnini OA Sport LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: tra poco il ritorno di Magnini! Poi Pilato e Paltrinieri!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le ...

LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ilaria Bianchi batte Di Liddo. Tra poco Magnini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.22 Ora i 50 dorso maschili, gara non olimpica. 17.20 Finora pomeriggio soporifero. Viste le premesse ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.22 Ora i 50 dorso maschili, gara non olimpica. 17.20 Finora pomeriggio soporifero. Viste le premesse ...