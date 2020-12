LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ilaria Bianchi batte Di Liddo. Tra poco Magnini (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.15 E’ il momento della serie veloce dei 100 dorso femminili. Favorite Silvia Scalia e Carlotta Zofkova. Certo pensare di scendere fino a 59?0 è dura… 17.15 Federica Toma vince la serie lenta in 1’01?92. 17.13 Ora i 100 dorso femminili, privi di Margherita Panziera, una delle azzurre che più a patito il Covid. 59?0 il crono per andare alle Olimpiadi, anche in questo caso quasi inavvicinabile. 17.11 Alberto Razzetti domina i 200 farfalla e si laurea campione italiano in1’56?51. Il pass, come previsto, è rimasto distante. Ci riproverà nei 200 misti, la sua specialità. Giacomo Carini secondo a 1?54, terzo Filippo Berlincioni in 1’58?55. 17.10 A metà gara guida Razzetti in 54?60. 17.07 1’54?3 il tempo (quasi impossibile) da ottenere per volare a Tokyo 2021. ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.15 E’ il momento della serie veloce dei 100 dorso femminili. Favorite Silvia Scalia e Carlotta Zofkova. Certo pensare di scendere fino a 59?0 è dura… 17.15 Federica Toma vince la serie lenta in 1’01?92. 17.13 Ora i 100 dorso femminili, privi di Margherita Panziera, una delle azzurre che più a patito il Covid. 59?0 il crono per andare alle Olimpiadi, anche in questo caso quasi inavvicinabile. 17.11 Alberto Razzetti domina i 200 farfalla e si laurea campione italiano in1’56?51. Il pass, come previsto, è rimasto distante. Ci riproverà nei 200 misti, la sua specialità. Giacomo Carini secondo a 1?54, terzo Filippo Berlincioni in 1’58?55. 17.10 A metà gara guida Razzetti in 54?60. 17.07 1’54?3 il tempo (quasi impossibile) da ottenere per volare a Tokyo 2021. ...

