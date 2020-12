LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri negli 800 sl, attesa per i 100 sl! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Assoluti (18 dicembre) – I favoriti gara per gara – I tempi limite per le Olimpiadi di Tokyo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di Nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le emozioni non mancheranno. Dopo i fuochi d’artificio di ieri e i pass a Cinque Cerchi conquistati da Benedetta Pilato e da Thomas Ceccon, rispettivamente nei 100 rana donne e nei 100 dorso uomini, altre specialità da seguire con attenzione in data odierna. Nei 100 farfalla femminili andrà in scena l’ormai solito confronto tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, mentre nei 200 delfino maschili Alberto Razzetti ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(18 dicembre) – I favoriti gara per gara – I tempi limite per le Olimpiadi di Tokyo Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata di gare degli2020 di. Nell’impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le emozioni non mancheranno. Dopo i fuochi d’artificio di ieri e i pass a Cinque Cerchi conquistati da Benedetta Pilato e da Thomas Ceccon, rispettivamente nei 100 rana donne e nei 100 dorso uomini, altre specialità da seguire con attenzione in data odierna. Nei 100 farfalla femminili andrà in scena l’ormai solito confronto tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, mentre nei 200 delfino maschili Alberto Razzetti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Assoluti (18 dicembre) - I favoriti gara per gara - I tempi limite per le Olimpiadi di Tokyo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32: Caramignoli a cui è stato dato il pass per Tokyo, vista la vicenda Covid a Livigno. 18.26: Ci si avvia a vivere l'ultima gara di questa giornata, ovver ...

