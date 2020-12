LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: buon rientro per Magnini, bene gli azzurri nei 100 sl (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 18.21 29?85 è il record italiano di benedetta Pilato. Migliorerà se stessa? 18.20 Ora uno dei momenti più attesi della giornata: i 50 rana con benedetta Pilato! 18.18 Miressi non è al top della forma, alle Olimpiadi punterà a nuotare un secondo più veloce per dare l’assalto al podio. La staffetta 4×100 sl azzurra è da podio, con Ceccon che potrebbe rivelarsi un autentico jolly. 18.14 Filippo Magnini chiude nono complessivamente in 49?94, appena dietro Luca Dotto. 18.12 Non arriva il pass olimpico, ma è un 100 sl di ottimo LIVEllo! Vince Miressi in 48?22! 2° un ottimo Ceccon a 48?65, 3° Zazzeri a 48?81, 4° Bori a 48?93. Quattro azzurri sotto i 49?, al 18 dicembre e nell’anno ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 18.21 29?85 è il record italiano didetta Pilato. Migliorerà se stessa? 18.20 Ora uno dei momenti più attesi della giornata: i 50 rana condetta Pilato! 18.18 Miressi non è al top della forma, alle Olimpiadi punterà a nuotare un secondo più veloce per dare l’assalto al podio. La staffetta 4×100 sl azzurra è da podio, con Ceccon che potrebbe rivelarsi un autentico jolly. 18.14 Filippochiude nono complessivamente in 49?94, appena dietro Luca Dotto. 18.12 Non arriva il pass olimpico, ma è un 100 sl di ottimollo! Vince Miressi in 48?22! 2° un ottimo Ceccon a 48?65, 3° Zazzeri a 48?81, 4° Bori a 48?93. Quattrosotto i 49?, al 18 dicembre e nell’anno ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Assoluti Riccione in DIRETTA: tra poco il ritorno di Magnini! Poi Pilato e Paltrinieri! - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Assoluti Riccione invernali 2020: risultati seconda giornata 18 dicembre DIRETTA - #Nuoto #Assoluti… - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Benedetta Pilato nei 50 rana, c'è Paltrinieri negli 800 sl - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Benede… - zazoomblog : LIVE Nuoto Assoluti Riccione in DIRETTA: Benedetta Pilato nei 50 rana c’è Paltrinieri negli 800 sl - #Nuoto… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nuoto LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ilaria Bianchi batte Di Liddo. Tra poco Magnini OA Sport LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: tra poco il ritorno di Magnini! Poi Pilato e Paltrinieri!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le ...

LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ilaria Bianchi batte Di Liddo. Tra poco Magnini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.22 Ora i 50 dorso maschili, gara non olimpica. 17.20 Finora pomeriggio soporifero. Viste le premesse ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Assoluti 2020 di nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo andrà in scena un programma tutto da seguire e nel quale le ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.22 Ora i 50 dorso maschili, gara non olimpica. 17.20 Finora pomeriggio soporifero. Viste le premesse ...