L'Italia zona rossa? sì, ma ci sono delle deroghe (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il lockdown di Natale è ormai praticamente certo am ci sono alcune deroghe. Infatti L'Italia sarà divisa in "zona arancione" nei giorni 21-23, 28-30 dicembre e 4 gennaio e "zona rossa" 24-27 dicembre, 31 dicembre-3gennaio e 5-6 gennaio. Esistono però delle deroghe, difatti come si legge nella bozza: "Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle lì già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone ... Leggi su ilcorrieredellacitta

