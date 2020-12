L’Italia chiude per Natale. Zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, ok a due invitati per pranzi e cene (Di venerdì 18 dicembre 2020) Attorno alle 20 di oggi, 18 dicembre, è arrivato il via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. Al momento non esiste ancora una versione ufficiale. Prima dell’approvazione è circolata però una bozza dove venivano confermate le ultime indiscrezioni sulle misure restrittive che entreranno in vigore tra la vigilia di Natale e l’Epifania per fermare l’epidemia di Covid. «Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure» del Dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, si legge nella bozza, che è composta da tre articoli. «Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Attorno alle 20 di oggi, 18, è arrivato il via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto sulla nuova stretta per letà natalizie. Al momento non esiste ancora una versione ufficiale. Prima dell’approvazione è circolata però una bozza dove venivano confermate le ultime indiscrezioni sulle misure restrittive che entreranno in vigore tra la vigilia die l’Epifania per fermare l’epidemia di Covid. «Nei giornie precompresi tra il 242020 e il 62021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure» del Dpcm del 3sulle zone rosse, si legge nella bozza, che è composta da tre articoli. «Nei giorni 28, 29, 302020 e 42021 ...

