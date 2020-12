“L’indice Rt cresce, cosa dobbiamo fare”. Coronavirus. L’allerta di Brusaferro, il presidente dell’Iss (Di venerdì 18 dicembre 2020) “L’indice Rt aumenta e questo è un elemento di grave preoccupazione. Servono misure in fretta”. Sono le parole del professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, che fotografa così il quadro dell’emergenza Coronavirus in Italia nella conferenza sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale. Brusaferro evidenzia l’importanza di adottare misure ”tempestive” nel periodo di Natale per arginare la diffusione del Coronavirus. “Abbiamo 3 regioni in scenario 2, vuol dire che hanno il limite inferiore di Rt significativamente superiore a 1. Questa è la novità di questa settimana: abbiamo un Rt che cresce. A livello di paese si muove da 0.82 a 0.86, in alcune regioni supera 1. È un movimento importante, sappiamo che L’indice Rt è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Rt aumenta e questo è un elemento di grave preoccupazione. Servono misure in fretta”. Sono le parole del professor Silviodell’Istituto superiore di sanità, che fotografa così il quadro dell’emergenzain Italia nella conferenza sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale.evidenzia l’importanza di adottare misure ”tempestive” nel periodo di Natale per arginare la diffusione del. “Abbiamo 3 regioni in scenario 2, vuol dire che hanno il limite inferiore di Rt significativamente superiore a 1. Questa è la novità di questa settimana: abbiamo un Rt che. A livello di paese si muove da 0.82 a 0.86, in alcune regioni supera 1. È un movimento importante, sappiamo cheRt è ...

