Liguria, il lockdown di Natale costerà 200 milioni. Toti: il governo applichi misure diverse a seconda delle zone di rischio

In giornata l'incontro tra l'esecutivo e le Regioni, poi alle 18 il Consiglio dei ministri per il varo delle misure

