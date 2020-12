(Di venerdì 18 dicembre 2020)del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - "I nostrieranodi, sono statida". Lo ha detto all'Adnkronos ildidel Vallo, Domenico Mogavero, parlando delle condizioni in cui sono state tenuti i 18 marittimi sequestrati per 108 giorni in. "Era inevitabile - dice - che li trattassero in questo modo. Ma isono persone che hanno una tempra importante e hanno superato ogni ostacolo".

TV7Benevento : Libia: vescovo Mazara, 'pescatori prigionieri di Stato, trattati da ostaggi'... - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: Sono partiti da Bengasi e rientreranno a Mazara del Vallo domenica i due #pescherecci con a bordo i 18 marittimi seque… - Rvaticanaitalia : Sono partiti da Bengasi e rientreranno a Mazara del Vallo domenica i due #pescherecci con a bordo i 18 marittimi se… - mauro_arena : RT @SkyTG24: Pescatori liberati, esplode la gioia a Mazara del Vallo. Vescovo: è la fine di un incubo - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: Nel gr delle 14, il vescovo di Mazzara del Vallo sui #pescatori liberati in #Libia: bellissima notizia, ma abbiamo bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia vescovo

In Libia non sono in un carcere duro, ma neppure in albergo. La detenzione si allunga perchè Haftar vuole usare i pescatori per ottenere nuovo credito dall'Italia come è avvenuto con la visita di ...Così il vescovo di Mazara del Vallo ... dal Presidente del Consiglio la notizia della liberazione dei nostri pescatori trattenuti in Libia ed esprime apprezzamento nei confronti del ministero degli ...