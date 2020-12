Libia: oggi Comitato per Ordine e sicurezza, pescherecci attesi per domenica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - Si terrà questo pomeriggio a Trapani un Comitato per l'Ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, che ha convocato la riunione per le 18.30 di oggi. Sarà discusso l'arrivo, previsto per domenica, dei 18 pescatori a bordo dei due pescherecci liberati ieri. Ai marittimi verrà fatto il tampone molecolare e poi andranno in quarantena obbligatoria. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - Si terrà questo pomeriggio a Trapani unper l'e lapresieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, che ha convocato la riunione per le 18.30 di. Sarà discusso l'arrivo, previsto per, dei 18 pescatori a bordo dei dueliberati ieri. Ai marittimi verrà fatto il tampone molecolare e poi andranno in quarantena obbligatoria.

(Adnkronos) – Si terrà questo pomeriggio a Trapani un Comitato per l’Ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, che ha convocato la riunione per le 18.30 di oggi.

Pescatori liberati in Libia in rotta verso Mazara sui loro pescherecci

Oggi, con lo stesso senso di prossimità e di comunità, ho telefonato al sindaco Quinci per manifestargli la grande gioia che i marsalesi ed io abbia provato alla notizia della liberazione dei 18 ...

