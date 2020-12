Libia: mamma Rosetta, 'mio figlio ha cambiato quattro prigioni? Quanto dolore e strazio…' (2) (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Libia: mamma Rosetta, 'mio figlio ha cambiato quattro prigioni? Quanto dolore e strazio...' (2)... - Glitteringwoman : Libia, liberi i pescatori italiani. La gioia delle famiglie dopo 108 giorni di sequestro. La mamma di un pescatore:… - Andrea80821276 : RT @Adnkronos: #Libia, la mamma del #pescatore: 'Ho già perso un figlio, non volevo perderne un altro' /VIDEO - OperaFisista : Libia, la mamma del pescatore: 'Ho già perso un figlio, non volevo perderne un altro' - marcolcars : RT @AngekoC: Mamma mia quanti sciacalli che ci sono sulla scarcerazione dei #pescatori dalla #Libia. Sbraitate anche per la verità su #Giu… -