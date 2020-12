Libia: giornalista turco inviato a Mazara, 'Haftar ha voluto dare un messaggio' (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Libia: giornalista turco inviato a Mazara, 'Haftar ha voluto dare un messaggio'... - xblunotte : RT @laltrodiego: @ManlioDS @GiuseppeConteIT @luigidimaio Il 'lavoro silenzioso' di #DiMaio e #Conte?????? Fino al 6 dicembre eravate nella me… - 6d7198da751d4a3 : RT @laltrodiego: #Pescatori La verità: fino al 6 dicembre Conte e Di Maio brancolavano nel buio. FATTI •Giornalista: 'ha informazioni sui… - Filocre1 : @myrtamerlino Conte e Di Maio non stanno andando in Libia per liberare i pescatori ma per accoglierli. Merlino Merl… - massimogiorgi5 : @OGiannino Pensa a salvare la tua dignità,.?, di giornalista...Che ne sai di quello che hanno fatto in Libia? ?? -