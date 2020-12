L’Europa vuole iniziare a vaccinare contro Covid-19 il 27 dicembre

Leggi su wired

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (foto: Ipa)La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo ha annunciato su Twitter: “È il momento del. Il 27, 28 e 29le vaccinazioni inizieranno attraverso l’Unione europea”. Una persona sua portavoce ha riferito che la consegna dei vaccini Pfizer-BioNTech agli stati membri verrà avviata il 26, dopo aver ricevuto l’approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) prevista per lunedì 21. e che viene praticamente data per scontata. https://twitter.com/vonderleyen/status/1339525459864936450 Prima dell’annuncio di von der Leyen, già il governo della cancelliera tedesca Angela Merkel aveva diffuso la notizia che in Germania la campagna di vaccinazione non obbligatoria sarebbe partita il 27, con circa 440 centri e 10mila operatori ...