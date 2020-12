L’Europa annuncia il V-Day. Vaccini per tutti dal 27 dicembre. La von der Leyen fissa il cronoprogramma per i Paesi Ue. Otto italiani su dieci favorevoli alla somministrazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci aspetta un Natale di sacrifici e restrizioni, ma “Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel”, sono queste le parole con cui il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola saluta l’annuncio dato ieri dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen: “E’ il momento delL’Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l’Ue. Proteggiamo i nostri cittadini. Noi siamo più forti insieme”. L’inizio delle vaccinazioni negli Stati membri sarà lanciato nei tre giorni sopracitati, a partire appunto dal 27 dicembre, nel caso in cui tutto si svolgerà come previsto, ovvero che la l’esecutivo Ue possa dare l’autorizzazione sulla base della raccomandazione positiva da parte dell’Agenzia europea per i medicinali: la riunione degli esperti dell’Ema che dovrebbe decidere la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci aspetta un Natale di sacrifici e restrizioni, ma “Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel”, sono queste le parole con cui il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola saluta l’annuncio dato ieri dpresidente della Commissione Ue Ursula Von der: “E’ il momento del. Il 27, 28 e 29inizierà la vaccinazione in tutta l’Ue. Proteggiamo i nostri cittadini. Noi siamo più forti insieme”. L’inizio delle vaccinazioni negli Stati membri sarà lanciato nei tre giorni sopracitati, a partire appunto dal 27, nel caso in cui tutto si svolgerà come previsto, ovvero che la l’esecutivo Ue possa dare l’autorizzazione sulla base della raccomandazione positiva da parte dell’Agenzia europea per i medicinali: la riunione degli esperti dell’Ema che dovrebbe decidere la ...

