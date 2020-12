L’eurodeputato Ciocca (Lega) : “Vaccini? Un lombardo ammalato vale di più” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo Angelo Ciocca, europarlamentare leghista, la distribuzione dei Vaccini dovrebbe tenere conto dell’importanza delle regioni per il tessuto economico dell’Italia. (Facebook)Stanno facendo discutere le dichiarazioni delL’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca in merito al piano di attribuzione dei Vaccini anti Covid. L’esponente leghista, intervenuto su Antenna 3 nel corso della trasmissione “Lombardia nera”, ha spiegato che non può essere tralasciata l’importanza economica delle regioni nel Pil del Paese e che per questo al territorio lombardo dovrebbero essere destinate più dosi rispetto a quelle già programmate. Ti potrebbe interessare anche -> Il rimpasto di Conte: Renzi Ministro della Difesa e Bettini a Palazzo Chigi La tesi di Angelo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo Angelo, europarlamentare leghista, la distribuzione deidovrebbe tenere conto dell’importanza delle regioni per il tessuto economico dell’Italia. (Facebook)Stanno facendo discutere le dichiarazioni deldellaAngeloin merito al piano di attribuzione deianti Covid. L’esponente leghista, intervenuto su Antenna 3 nel corso della trasmissione “Lombardia nera”, ha spiegato che non può essere tralasciata l’importanza economica delle regioni nel Pil del Paese e che per questo al territoriodovrebbero essere destinate più dosi rispetto a quelle già programmate. Ti potrebbe interessare anche -> Il rimpasto di Conte: Renzi Ministro della Difesa e Bettini a Palazzo Chigi La tesi di Angelo ...

