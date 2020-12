Letteratura: Biblioteca Palatina di Parma svela al mondo 35 manoscritti greci, ora sono on line (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parma, 18 dic. -(Adnkronos) - I 35 manoscritti greci realizzati tra il X e il XVIII secolo, tra i tesori della Biblioteca Palatina di Parma, da oggi sono messi a disposizione degli studiosi e degli appassionati di tutto il mondo grazie ad un vasto progetto di digitalizzazione. Lo ha annunciato il Complesso della Pilotta con un comunicato, precisando che la pubblicazione on line ha richiesto un lavoro scientifico di anni di studi specialistici, interventi tecnici di alto livello e collaborazioni prestigiose. L'impresa della Biblioteca Palatina e dell'Università di Parma, partner del progetto, è stata possibile grazie al sostegno finanziario della Chiesi Farmaceutici spa, della Dallara ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic. -(Adnkronos) - I 35realizzati tra il X e il XVIII secolo, tra i tesori delladi, da oggimessi a disposizione degli studiosi e degli appassionati di tutto ilgrazie ad un vasto progetto di digitalizzazione. Lo ha annunciato il Complesso della Pilotta con un comunicato, precisando che la pubblicazione onha richiesto un lavoro scientifico di anni di studi specialistici, interventi tecnici di alto livello e collaborazioni prestigiose. L'impresa dellae dell'Università di, partner del progetto, è stata possibile grazie al sostegno finanziario della Chiesi Farmaceutici spa, della Dallara ...

(Adnkronos) – Altri 24 manoscritti appartengono al Fondo Parmense, dove si trovano grazie all’opera di Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), primo bibliotecario della Palatina, e di Giovanni Bernardo de R ...

