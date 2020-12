Letteratura: Biblioteca Palatina di Parma svela al mondo 35 manoscritti greci, ora sono on line (3) (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Altri 24 manoscritti appartengono al Fondo Parmense, dove si trovano grazie all'opera di Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), primo Bibliotecario della Palatina, e di Giovanni Bernardo de Rossi (1742-1831), artefice della raccolta di quel fondo ebraico di manoscritti e stampati, che rende unica a tutt'oggi la Biblioteca. Tra i tesori di questo fondo vi è il Rotolo in pergamena (Ms. Parm. 1217/2), riunito con altri tre in una custodia, arricchita dallo stemma impresso in oro di Ferdinando di Borbone, oltre all'Etimologico di Simone Grammatico, opera di valore inestimabile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Altri 24appartengono al Fondo Parmense, dove si trovano grazie all'opera di Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), primorio della, e di Giovanni Bernardo de Rossi (1742-1831), artefice della raccolta di quel fondo ebraico die stampati, che rende unica a tutt'oggi la. Tra i tesori di questo fondo vi è il Rotolo in pergamena (Ms. Parm. 1217/2), riunito con altri tre in una custodia, arricchita dallo stemma impresso in oro di Ferdinando di Borbone, oltre all'Etimologico di Simone Grammatico, opera di valore inestimabile.

TV7Benevento : Letteratura: Biblioteca Palatina di Parma svela al mondo 35 manoscritti greci, ora sono on line (3)... - TV7Benevento : Letteratura: Biblioteca Palatina di Parma svela al mondo 35 manoscritti greci, ora sono on line (2)... - TV7Benevento : Letteratura: Biblioteca Palatina di Parma svela al mondo 35 manoscritti greci, ora sono on line... - canaglia_dear : @como_donquijote Sapessi, Donquy, la mole di saggi, letteratura, psicanalisi, libri di ogni genere. Mi dispiace che… - ItalyinOsaka : RT @IICTokyo: Disponibili per il prestito in biblioteca i libri presentati nel fascicolo “La letteratura italiana di oggi -Guida 2020”, cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Letteratura Biblioteca Letteratura: Biblioteca Palatina di Parma svela al mondo 35 manoscritti greci, ora sono on line (2) Affaritaliani.it Letteratura: Biblioteca Palatina di Parma svela al mondo 35 manoscritti greci, ora sono on line (3)

(Adnkronos) – Altri 24 manoscritti appartengono al Fondo Parmense, dove si trovano grazie all’opera di Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), primo bibliotecario della Palatina, e di Giovanni Bernardo de R ...

50° anniversario della scomparsa di Vittorio Bodini

Alle 21 (non alle 17 come annunciato in precedenza) su Facebook e Youtube la Biblioteca Bernardini di Lecce ospiterà ... e tra i maggiori interpreti e traduttori italiani della letteratura spagnola – ...

(Adnkronos) – Altri 24 manoscritti appartengono al Fondo Parmense, dove si trovano grazie all’opera di Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), primo bibliotecario della Palatina, e di Giovanni Bernardo de R ...Alle 21 (non alle 17 come annunciato in precedenza) su Facebook e Youtube la Biblioteca Bernardini di Lecce ospiterà ... e tra i maggiori interpreti e traduttori italiani della letteratura spagnola – ...