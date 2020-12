Lettera della Bce al ministro Gualtieri | “Sul cashback avreste dovuto consultarci” Mef | “Osservazioni infondate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Scaramuccia tra Francoforte e Roma sul tema del cashbank. La Banca centrale europea ha inviato una, a firma del membro del direttivo Yves Mersch, al ministero del tesoro per lamentare di non essere stata preventivamente avvertita di un’iniziative che ha comunque un qualche effetto sui mezzi di pagamento. “Le autorità nazionali sono tenute a consultare la Bce su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese, in particolare, quelle relative a mezzi di pagamento. La Bce apprezzerebbe che le autorità italiane tenessero in debita considerazione i rilievi che precedono adempiendo in futuro al proprio obbligo di consultare la Bce, se del caso”, si legge a conclusionemissiva. Secca la replica del ministero del Tesoro secondo quanto riferiscono alcune fonti: “Lesono ...