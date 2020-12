L’esperimento dell’isola-carcere di Gorgona diventa un calendario: detenuti e animali sfuggiti alla macellazione vivono in sinergia (Di venerdì 18 dicembre 2020) È l’ultima isola-carcere italiana, per venti anni ?teatro di un’esperienza unica, in cui il percorso rieducativo dei detenuti si è intrecciato alla sorte degli animali sfuggiti alla macellazione. Si tratta dell’isola di Gorgona, nell’arcipelago toscano. Interrotto tra il 2015 e il 2019, quando le attività di riproduzione e di macellazione degli animali sono riprese, il progetto “Gorgona, isola dei diritti umani e animali” è rinato nel 2020, con la firma di un protocollo di intesa tra Lav (Lega anti vivisezione), il Comune di Livorno e la casa circondariale. Ora il progetto realizzato diventa un calendario, in edizione limitata, con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) È l’ultima isola-italiana, per venti anni ?teatro di un’esperienza unica, in cui il percorso rieducativo deisi è intrecciatosorte degli. Si trattadi, nell’arcipelago toscano. Interrotto tra il 2015 e il 2019, quando le attività di riproduzione e dideglisono riprese, il progetto “, isola dei diritti umani e” è rinato nel 2020, con la firma di un protocollo di intesa tra Lav (Lega anti vivisezione), il Comune di Livorno e la casa circondariale. Ora il progetto realizzatoun, in edizione limitata, con il ...

