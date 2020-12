Lega | rilancio economia e infrastrutture bloccati da Zingaretti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Il presidente della Regione Lazio, Nicola, sta per revocare l’unico investimento in grado di rimettere in moto il mondo del lavoro e l’della nostra regione. Lo stabilisce la delibera regionale numero 988 sulla Roma-Latina e sulla bretella Cisterna-Valmontone, che equivalgono a 35mila posti di lavoro nella fase dei cantieri.” “Un’opera stralciata, del valore di 2,7 miliardi di euro di investimento, per la volonta’ dia sei mesi dall’aggiudicazione effettiva e ad un anno dall’apertura dei cantieri”. Cosi’ in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo regionale della, commenta l’intervista dia Milano Finanza che titola “L’anno prossimo ci sara’ un rimbalzo importante dell’laziale”.