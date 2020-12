L’economia, la cultura e la natura (Di sabato 19 dicembre 2020) Luigi Maria Sica: «In questo strambo 2020 spesso si distingue tra natura (il salto di specie dal pipistrello, forse, all’homo sapiens) e cultura, quindi risposte sanitarie e politiche. Perché, con un pizzico (o qualcosa in più) di antropocentrismo, si considera L’economia un costrutto sociale, in opposizione alla natura. Questa impostazione (ma noi animali umani siamo innaturali?) sussume, uno per tutti, la capacità di elaborare simboli: da riconoscere la nostra immagine allo specchio, gesto quotidiano, fino alla produzione di moneta, artefatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 dicembre 2020) Luigi Maria Sica: «In questo strambo 2020 spesso si distingue tra(il salto di specie dal pipistrello, forse, all’homo sapiens) e, quindi risposte sanitarie e politiche. Perché, con un pizzico (o qualcosa in più) di antropocentrismo, si consideraun costrutto sociale, in opposizione alla. Questa impostazione (ma noi animali umani siamo inli?) sussume, uno per tutti, la capacità di elaborare simboli: da riconoscere la nostra immagine allo specchio, gesto quotidiano, fino alla produzione di moneta, artefatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

