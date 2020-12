League of Legends MMO annunciato all'improvviso da Riot Games (Di venerdì 18 dicembre 2020) I fan di League of Legends che vorrebbero godersi l'universo del gioco ma in un titolo diverso possono considerarsi fortunati! Riot ha appena annunciato un nuovo MMO ambientato nell'universo di LoL in un modo davvero sorprendente e singolare. In uno scambio di tweet, il vicepresidente di Riot Greg Street inizia parlando di come ha recentemente contribuito a "sviluppare l'universo di LoL" e di come il suo "nuovo lavoro sia dare il via a un grande (qualcuno potrebbe dire imponente) gioco che molti di voi, Rioters, ci hanno chiesto di creare ". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) I fan diofche vorrebbero godersi l'universo del gioco ma in un titolo diverso possono considerarsi fortunati!ha appenaun nuovo MMO ambientato nell'universo di LoL in un modo davvero sorprendente e singolare. In uno scambio di tweet, il vicepresidente diGreg Street inizia parlando di come ha recentemente contribuito a "sviluppare l'universo di LoL" e di come il suo "nuovo lavoro sia dare il via a un grande (qualcuno potrebbe dire imponente) gioco che molti di voi,ers, ci hanno chiesto di creare ". Leggi altro...

Eurogamer_it : Dal nulla Riot annuncia #LoLMMO. - InstantGamingIT : Riot Games conferma lo sviluppo di un MMO di League of Legends - GamingTalker : League of Legends, Riot Games è al lavoro su un MMO - Multiplayerit : League of Legends: un MMORPG è in arrivo, Riot lo conferma ufficialmente -