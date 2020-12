Le regole per i giorni “arancioni”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Queste leper i “”, nello specifico il 28, 29 e 30 dicembre 2020, e il 4 gennaio 2021. In tutta Italia saranno in vigore lerelative alla «zona arancione».Restano aperti i negozi fino alle 21.Bar e ristoranti rimangono chiusi, ma sarà possibile prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinarlo a domicilio). Non ci si potrà spostare al di fuori dal proprio Comune, tranne nel caso la popolazione non superi i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non sia più lontano di 30 km. Vietato uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia. Il testo del decreto: «nei28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ...

bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio). Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro ...Uno smartphone gratis per i nuclei con un reddito Isee non superiore a 20 mila euro. Una nuova Cig per le partite Iva iscritte alla gestione separata, che potrà arrivare a valere 800 euro ...