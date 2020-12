Le prime dosi del vaccino anti Covid in Europa saranno somministrate dal 27 dicembre: è ufficiale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le prime dosi del vaccino anti Covid in Europa saranno somministrate dal 27 dicembre. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato ufficialmente che nei 27 paesi dell’Unione europea, Italia compresa,le vaccinazioni contro il Covid-19 cominceranno il prossimo 27 dicembre subito dopo il via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-BioNtech atteso per lunedì 21 dicembre. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato ufficialmente che nei 27 paesi dell’Unione europea le vaccinazioni contro il Covid-19, Italia compresa, cominceranno il prossimo 27 dicembre. Si attende il via libera ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ledelindal 27. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato ufficialmente che nei 27 paesi dell’Unione europea, Italia compresa,le vaccinazioni contro il-19 cominceranno il prossimo 27subito dopo il via libera dell’Ema alPfizer-BioNtech atteso per lunedì 21. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato ufficialmente che nei 27 paesi dell’Unione europea le vaccinazioni contro il-19, Italia compresa, cominceranno il prossimo 27. Si attende il via libera ...

BentivogliMarco : @carloalberto @EMA_News L'appello del ns Governo a Ue a 'partire tutti insieme' e' grottesco. Sembrano le invocazi… - viverepesaro : Covid: prime vaccinazioni simboliche a fine mese; a gennaio quelle di massa. 37mila dosi per le Marche… - v_senigallia : Covid: prime vaccinazioni simboliche a fine mese; a gennaio quelle di massa. 37mila dosi per le Marche… - infoitinterno : La Puglia si prepara al vaccino anticovid: 230 operatori previsti per le prime 95mila dosi, 'fase da completare in… - AnsaSardegna : Vaccini anti Covid: 12 punti di somministrazione in Sardegna. Oltre 33mila le prime dosi della Pfzer destinate all'… -