Le disposizioni sono diverse rispetto alle anticipazioni sui giornali nell’ultima settimana

Giuseppe Conte sta parlando per chiarire la situazione dell'Italia a Natale. Di bozze e fughe di notizie ce ne sono state tante – fin troppe – seppure finora si trattasse solo di ipotesi, spesso e volentieri date per veritiere o definitive. La confusione che si è venuta a creare è stata tanta ma, alla fine dei conti, vince la linea dura per le modifiche del Dpcm Natale e Il Presidente del Consiglio ha informato il paese che le regole per l'Italia saranno queste: zona rossa in Italia dalla Vigilia di Natale all'Epifania meno quattro giorni: 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio – gli unici giorni non festivi e non pre-festivi – in cui l'Italia sarà zona arancione. Anche se Conte ha parlato solamente attorno alle 21 l'attesa degli italiani per le notizie che riguardano le feste è esplosa ben prima sui social.

Giuseppe Conte ha spiegato agli italiani la situazione Italia zona rossa per evitare la diffusione del contagio nelle festività natalizie ...

Come e quando ci si potrà riunire per pranzare con i congiunti o con i propri affetti stabili? Le nuove disposizioni per i giorni festivi e prefestivi sono elencate nel nuovo provvedimento, che ...

