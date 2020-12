“Le critiche? Non mi pesano | sono stupide” | la figlia di Al Bano nelle stories

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In vista della semifinale di The Voice Senior Jasmine Carrisi risponde alle curiosità dei fan, su look, finale ericevute. La prima tappa di Jasmine Carrisi nel mondo della televisione sta giungendo alle fasi conclusive. Questa sera ci sarà la semifinale di The Voice Senior, occasione in cui potremo conoscere il nome degli artisti che lotteranno fino alla fine per il primo titolo della versione senior del talent. L’attenzione dei media sarà però focalizzata, così comeprime puntate, sulla prestazione delladi Al, vera e propria celebrità di questo programma. Lad’arte non ha avuto problemi ad ambientarsi nel programma e non ha mai dato peso alledi chi, prima ancora di vederla all’opera, l’accusava di essere raccomandata ed ...