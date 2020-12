Lavoratori fragili: proroga al 31 gennaio, assenza senza decurtazione stipendio. Approvato Odg (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Oggi, durante la discussione al DL Ristori, è stato Approvato il mio ordine del giorno che impegna il Governo ad estendere la proroga per i Lavoratori fragili almeno fino al 31 gennaio, equiparando il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, senza alcuna decurtazione stipendiale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Oggi, durante la discussione al DL Ristori, è statoil mio ordine del giorno che impegna il Governo ad estendere laper ialmeno fino al 31, equiparando il periodo didal servizio al ricovero ospedaliero,alcunastipendiale". L'articolo .

orizzontescuola : Lavoratori fragili: proroga al 31 gennaio, assenza senza decurtazione stipendio. Approvato Odg - PonytaEle : RT @sarafoscolo: Ho votato convintamente NO alla fiducia su un decreto #ristori che ancora dimentica troppe categorie e i lavoratori più fr… - sarafoscolo : Ho votato convintamente NO alla fiducia su un decreto #ristori che ancora dimentica troppe categorie e i lavoratori… - Notiziedi_it : Manovra, proroga delle misure per i lavoratori “fragili” - dprevenzione : Sorveglianza sanitaria covid-19 lavoratori fragili: nuove istruzioni INAIL - Lavoro e Diritti -