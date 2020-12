L’autostrada Roma-Latina si farà | De Micheli | “Ecco il nuovo progetto”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “La Roma-Latina si fara’, si fara’ con una revisione di progetto importante e si faranno anche le opere complementari, perche’ la riteniamo una risposta strategica a un territorio importante del Paese. Ci siamo messi di buzzo buono e per ogni punto critico abbiamo provato a sviluppare soluzioni. Oggi faccio gli auguri di compleanno alla citta’ di Latina sperando che questo non sia solo un regalo verbale ma l’avvio di una fase in cui certamente ci sara’ bisogno di un po’ di discussione su questo nuovo progetto ma che sia anche un punto di non ritorno, perche’ vorrebbe dire che il cronoprogramma che abbiamo fissato si potra’ realizzare quanto prima”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo al webinar ‘Roma-Latina, un’opera strategica: opportunita’ e prospettive per il territorio pontino’ organizzato dal Comune di Latina in occasione dell’88esimo anniversario della citta’. TRE OPERE IN UNA, ECCO IL NUOVO PROGETTO: OBIETTIVO 2026