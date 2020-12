Laura Grey, chi è la concorrente di The Voice Senior: età, foto, carriera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laura Grey è lo pseudonimo di una delle cantanti del talent The Voice Senior. Scopriamo chi è la cantante napoletana che ha stupito Gigi D’Alessio. Laura Grey è una delle partecipanti del talent di Rai1 “The Voice Senior“. Quando si è presentata alle blind auditions ha stupito Gigi D’Alessio, che si è girato sorpreso esclamando: “Io L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 dicembre 2020)è lo pseudonimo di una delle cantanti del talent The. Scopriamo chi è la cantante napoletana che ha stupito Gigi D’Alessio.è una delle partecipanti del talent di Rai1 “The“. Quando si è presentata alle blind auditions ha stupito Gigi D’Alessio, che si è girato sorpreso esclamando: “Io L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ashhaz__ : Ma come si fa a tenere Laura Grey...mamma mia Gigi mi sei caduto proprio #TheVoiceSenior - ZeusMega : Meno male salva Laura Grey, altrimenti non perdonavo Gigi?? #TheVoiceSenior - Ginko_21 : Ma ovvio che tiene Laura Grey, non c'è proprio gara #TheVoiceSenior -