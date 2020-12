Latte d’avena | tutti i benefici del superfood scelto da Meghan Markle

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Di questi giorni la notizia che Meghan Markle ha investito in una piccola impresa emergente al femminile che produce latte d’avena instantaneo e dona l’un per cento degli incassi alle organizzazioni che lottano per la giustizia alimentare negli Stati Uniti. L’ex Duchessa di Sussex ha anche inviato alle amiche celeb americane un cesto pieno di prodotti Clevr Blends (questo il nome della startup), tra cui la sua vicina di casa Oprah Winfrey, che li ha prontamente mostrati sul suo profilo Instagram da più di 19 milioni di follower. Questo significa solo una cosa: se il latte d’avena non era mai entrato prima nella nostra cucina, presto lo farà.