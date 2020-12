'Lara Comi ha truffato la Unione Europea'. Maxi sequestro di 500 mila euro all'ex europarlamentare (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cinquecentomila euro sequestrati e nuove ipotesi di truffa per la ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi. Ieri la Finanza di milano ha eseguito il decreto di Maxi sequestro disposto dal gip ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cinquecentosequestrati e nuove ipotesi di truffa per la exparlamentare di Forza Italia. Ieri la Finanza dino ha eseguito il decreto didisposto dal gip ...

