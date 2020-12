L’annus mirabilis che verrà La lettera di Pirani

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) È stato un anno difficile, doloroso, complicato. Lo potremmo definire un vero e proprio “annus horribilis”, soprattutto a causa della pandemia virale che: ha acuito la crisi economica da cui eravamo impegnati ad uscire; che ha determinato l’ampliarsi della povertà tra le famiglie italiane e non solo; che ha diffuso un persistente sentimento di fragilità, una disdicevole percezione di insicurezza un crollo delle relazioni sociali e personali, una profonda tristezza per i lunghi periodi di solitudine ed emarginazione rispetto ai contesti abituali in cui dominava la vita in comune. Eppure abbiamo reagito. Lo abbiamo fatto, cercando di mantenere il rispetto per la libertà dei singoli e per la dignità di ognuno, agendo per la tutela dei diritti, facendo leva su un senso del dovere che ha reso la nostra comunità ancor più coesa, nonostante il disagio causato dalla diffusione del virus ...