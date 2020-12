L’Aia indaga Bolsonaro per istigazione al genocidio (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Aia indaga il presidente del Brasile Bolsonaro per “istigazione al genocidio” dei popoli nativi: la Corte penale internazionale avvia le indagini La Corte penale internazionale (Cpi) delL’Aia ha avviato indagini preliminari sul presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, in relazione ad accuse di “istigazione al genocidio” dei popoli nativi. L’organismo con sede in Olanda ha quindi accolto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020)il presidente del Brasileper “al” dei popoli nativi: la Corte penale internazionale avvia le indagini La Corte penale internazionale (Cpi) delha avviato indagini preliminari sul presidente del Brasile, Jair, in relazione ad accuse di “al” dei popoli nativi. L’organismo con sede in Olanda ha quindi accolto… L'articolo Corriere Nazionale.

