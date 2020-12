La vigilia di Fiorentina-Hellas Verona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Cesare Prandelli e Ivan Juric hanno risposto alle domande dei giornalisti al, primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. La gara si giocherà sabato 19 dicembre alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Cosa avrà detto Prandelli? E’ già tempo di Serie A. Prandelli ha parlato ai giornalisti al. L’atteggiamento visto nell’ultima gara è piaciuto molto al tecnico, dato che era il piglio di una squadra che non voleva nuovamente perdere. Il cambio di modulo difensivo notato contro il Sassuolo è stato fatto per poter responsabilizzare la squadra. Su Vlahovic ha espresso parere positivo e lo ritiene la punta ideale per questo momento. Continua invece il recupero della forma fisica di Callejon. Per quanto riguarda l’avversario della prossima sfida, Prandelli ne ha parlato come un’ottima squadra, allenata da un’altrettanto ottimo allenatore come Juric. Infine ...