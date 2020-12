La video-bufala della Rolls Royce di Briatore che intralcia il traffico di Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ricevere, verificare e pubblicare. Questo dovrebbe essere il modus operandi di ogni giornalista, senza cadere nei facili tranelli che offrono i social. Ma questa procedura non è stata rispettata da chi, vedendo quel video divenuto virale sui social, ha deciso di pubblicare notizie sulla Rolls Royce Briatore parcheggiata in divieto di sosta (e in malo modo) in via Carducci (angolo via Magenta) paralizzando il traffico stradale. Il filmato è reale, ma la ricostruzione fatta da alcune (tante) testate è errata: l’imprenditore, infatti, non era a Milano. LEGGI ANCHE > No, il Google Meet down non è partito da un paesino della Sardegna Quel video è virale da quasi una giornata, così come gli articoli che hanno voluto raccontare e descrivere l’accaduto. Si ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ricevere, verificare e pubblicare. Questo dovrebbe essere il modus operandi di ogni giornalista, senza cadere nei facili tranelli che offrono i social. Ma questa procedura non è stata rispettata da chi, vedendo queldivenuto virale sui social, ha deciso di pubblicare notizie sullaparcheggiata in divieto di sosta (e in malo modo) in via Carducci (angolo via Magenta) paralizzando ilstradale. Il filmato è reale, ma la ricostruzione fatta da alcune (tante) testate è errata: l’imprenditore, infatti, non era a. LEGGI ANCHE > No, il Google Meet down non è partito da un paesinoSardegna Quelè virale da quasi una giornata, così come gli articoli che hanno voluto raccontare e descrivere l’accaduto. Si ...

