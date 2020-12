La Spagna approva la legge sull’eutanasia | scatta il lungo applauso in aula – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Inla Camera dei deputati hato con un voto storico lache rende possibile fare ricorso all’eutanasia per le persone che soffrono di malattie incurabili. Il testo, presentato dal Partito socialista del premier Pedro Sanchez, è passato nella serata del 17 dicembre con 198 sì, 138 no e 2 astenuti. Oltre ai socialisti hanno votato a favore Unidas Podemos, Junts per Catalunya (indipendentisti catalani di centrodestra), CUP (indipendentisti catalani di estrema sinistra) e Ciudadanos (destra liberale, all’opposizione). Contrari il Partito Popolare (destra), Vox (estrema destra) e l’Union del Pueblo Navarro (partito di centrodestra della Navarra). Laora dovrà ricevere l’ok del Senato, ma in quella sede il governo ha numeri sufficienti perrla senza intoppi e potrà entrare ...