La smania di apparire del provincialismo al potere. Da Matteo a Madonna Boschi. Un micropartito al crepuscolo che ha fatto più danni di uno tsunami (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iniziamo da questa frase: "Noi infatti non concepiamo la politica come occupazione di posti" tratta dalla lettera-Facebook (ora i fighi fanno così) che Matteo Renzi ha inviato al premier Giuseppe Conte. Se uno facesse un test psicologico, alla forma stilizzata di Renzi assocerebbe subito quella di una poltrona con sopra una bella chiazza bianca di Vinavil. Una chiazzona per permettere un'ottima aderenza delle onorevoli terga agli altrettanto onorevoli velluti governativi. E più il ministro è di peso e maggiore deve essere la quantità di colla. Dunque "Matteo dei miracoli" ne ha fatta un'altra. Ha fatto una lettera-lagna sul fatto che i ministeri verrebbero esautorati dalla Task Force sulla gestione dei famosi 209 miliardi di euro del Recovery Fund. Nella lettera-lagna l'Uomo che sussurrava all'Arno si ammanta di ...

